جودي دينش.. أكبر ممثلة سناً تتصدّر غلاف "فوغ" - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت نجمة سلسلة "جيمس بوند" البريطانية ​جودي دينش​، متابعيها بالظهور على غلاف مجلة "Vogue"، في العدد المقبل حزيران/يونيو، من النسخة البريطانية، لتصبح أكبر ممثلة سنّاً تتصدّر الغلاف.

وعن التغيرات التي طرأت على شكلها، أشارت في حوارها مع رئيس تحرير المجلة، جيلز براندريث إلى أنها لا زالت تتمتع بالأناقة، وممازحة أضافت أنها باتت تشبه "هراً هرماً".

أما في ما يتعلّق بفكرة التقاعد، فقالت لجيلز: "لا تقل هذه الكلمة... لا تقلها في هذا المنزل، ليس هنا... اغسل فمك فوراً عند قولها".

وظهرت دينش بمعطف ترنش، من خامة الأورغانزا الحريرية الوردية والزهرية، من تصميم "دولتشي آند غابانا". وفي الصور الداخلية، ترتدي سترة "أرماني بريفيه"، من الحرير الكريمي.

وأذهلت دينش محبيها بحفاظها على جمال بعض ملامحها، رغم تقدمها في السن، وقد حازت جائزة أوسكار أفضل ممثلة بدور ثاني، عن أدائها في فيلم Shakespeare In Love في العالم عام 1998.