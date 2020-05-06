في عيدها الـ32… أديل تبهر متابعيها بنحافتها بعد فقدانها 45 كيلوغراماً من وزنها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مايو 2020 04:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مايو 2020 04:17 مساءً - مشاركة

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ونشرت أديل أمس صورة عبر إنستغرام وأبهرت متابعيها بنحافتها حيث ظهرت في الفناء الخلفي لمنزلها بفستانٍ أسود ضيّق أظهر جسمها بعد فقدانها نحو 45 كيلوغراماً من وزنها.

وشكرت أديل متابعيها “على محبّتكم في عيد ميلادي. أتمنى أن تبقوا سالمين وتتمتعوا بالصحة خلال هذا الوقت العصيب”.

وقال، “أودّ أن أشكر جميع العاملين في الصفوف الأمامية الّذين يخاطرون بحياتهم من أجل محاربة الفيروس المستجد. فإنّهم حقّاً ملائكتنا!”.

والتزمت أديل بنظام غذائي يحتوي على ألف سعرة حرارية في اليوم وممارسة رياضة البيلاتس وغيرها من الصفوف الرياضية، كما أصبحت مهتمّة أكثر بصحّتها ونشاطها.