تراند اليوم : محمد دياب يثير شكوك الجمهور حول مشهد النوم في فرصة تانية – صورة

نشر الفنان محمد دياب صورة لها مع الفنانة هبة مجدى من مسلسل ” فرصة تانية ” من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.

وعلق دياب على الصورة قائلا ” مش يمكن عامل نفسي نايم ماتفرحوش أوي كده “.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :

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الافترا وحش – نوم نامت عليك حيطة – نوم الظالم عبادة

ويشارك فى بطولة مسلسل “فرصة ثانية” كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.