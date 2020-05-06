تراند اليوم : فورمة أديل تخطف الأنظار في عيد ميلادها الـ32.. اتفرج

وكالات

حرصت النجمة العالمية أديل – Adele، على الاحتفال بعيد ميلادها الـ32 على طريقتها الخاصة، واستطاعت خطف الأنظار بصورتها الجديدة التى أظهرت “فورمتها” الجديد بعد إنقاص وزنها بشكل كبير الفترة الأخيرة.

وشاركت النجمة العالمية، صورتها الجديدة التى ارتدت فيها فستانا قصير باللون الأسود، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام، لتوجه الشكر لكل جمهورها ومتابعيها على كل امانيهم الخاصة بعيد ميلادها الـ 32.

وحرصت أديل، صاحبة الـ 32 عاماً، على تخصيص الشكر لكل الذين حرصوا على اتباع إجراءات السلامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتزموا بالبقاء داخل منازلهم، بالإضافة إلى شكر الطاقم الطبي الذي خاطروا بحياتهم لمواجهة الفيروس القاتل.

واحتفلت المغنية البريطانية الشهيرة أديل، أمس بعيد ميلادها الـ 32، والتي تتميز بصوتها العذب الذى يؤثر فى قلوب الكثير من عشاقها وإطلالتها المميزة فى كل حفلاتها، بالإضافة إلى بشرتها الصافية التى تثير التساؤل بين محبيها من الفتيات عن سر عنايتها بها، والذى كشفه تقرير منشور بموقع ” who”.

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