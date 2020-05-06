تراند اليوم : البرنس والإختيار والنهاية.. أكثر المسلسلات بحثاً في دراما رمضان

شهر رمضان هو أهم مواسم الدراما الفنية في مصر والوطن العربي، إذ يشارك فيها عدد كبير من النجوم بأعمالهم التلفزيونية والتي يتنظرها المشاهد العربي بشغف.

ومع كثرة الأعمال التي تعرض على الشاشة الضغيرة مع ضيق الوقت في شهر رمضان يلجأ المشاهد لمتابعة أعماله المفضلة عبر الأنترنت سواء مشاهدة الحلقات أو قراءة الملخصات.

وكشف المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) عن أكثر 3 مسلسلات بحث عنها المشاهدون على جوجل في أول 10 أيام من رمضان وهي كالتالي:

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.

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مسلسل “الاختيار” يدور حول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسي، الذي توفي في حادث إرهابي عام 2017، فكان قائد الوحدة 103 ‏صاعقة، ونال الشهادة في أحداث كمين البرث بمدينة رفح شمال سيناء، وجسد دور المنسي الفنان أمير كرارة‎.‎

شارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، ومنهم سارة عادل، دينا فؤاد، أحمد العوضي، حازم سمير، ضياء عبد الخالق، رامز أمير، ‏بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، وأبرزهم آسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، وغيرهم، وهو من تأليف باهر دويدار، ومن ‏إخراج بيتر ميمي‎.‎

المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان وداليا شوقي.

يُصنف مسلسل “النهاية” ضمن أعمال الخيال العلمي، وهو ما نراه منعكسًا على وجود تطور تكنولوجي في بعض جوانب الحياة، يقابلها تراجع في سلوكيات البشر، فالجميع خونة لمبادئهم وأخلاقياتهم،لا تتواجد أي شخصية مثالية أو نزيهة ضمن الأحداث، كلهم أشرار بدرجات متفاوتة، وأكثرهم نقاءً هو الإنسان الآلى “زين” الذي تم محو كل ذكرياته السيئة عما فعله البشر بأسلافه الآليين قبل تدميرهم والقضاء عليهم، لذلك يحمل فطرة الإنسان لكنه يكتسب الصفات السيئة بالاحتكاك بالبشر.