هجوم على فنان خليجي بسبب الإساءة لذوي الاحتياجات الخاصة .. وطفلة تعلق : ” نحن نعمة احمدوا الله علينا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 03:57 مساءً - أثار أحد المشاهد في المسلسل الكويتي ” الكون في كفة ” استياء وغضب عدد كبير من أصحاب الهمم والذي ظهر فيه الفنان ” محمود بو شهري ” منهارا بعد أن وضعت زوجته طفلا لديه إعاقة .

الأمر الذي جعله لا يأكل ولا يشرب وفي كل مرة يسخر من زوجته بأنها جاءت بطفل معاق .. كما أنه أصيب بحالة نفسيه من جراء ذلك .

لتخرج طفلة تدعى ” زينب الخالدي ” من ذوي الاحتياجات الخاصة بمقطع فيديو للتعليق على هذا المشهد وهذه السلوكيات .

فقالت : ” أنا جاية أتكلم عن مسلسل الكون في كفة .. حينما جاء لهم طفل معاق كانت ردة فعل محمود بو شهري أنه لا يأكل ولا يشرب .. نحن المعاقين نعمة من الله وصحيح أنا ما عندي أرجل لكن عندي قلب كبير ” .

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ووجهت الطفلة زينب سؤالاً للجميع قائلة : ” لو جاء لكم طفل معاق هل ستحمدون الله أم ستكون ردة الفعل كما فعل محمود بو شهري ” .

وأشارت الطفلة إلى إنها كانت تحرص على متابعة المسلسل باستمرار ولكن بعد هذا المشهد ستتوقف عن مشاهدته ولم يعد يهمها .. كما طالبت أبطال العمل بنقل الشيء الجميل عن المعاقين .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على مقطع الفيديو الذين أيّدوا حديثها وطالبوا الفنانين بالاعتذار وتقديم الصورة الطيبة عن هذه الفئة التي تحتاج للدعم وإظهارهم بأنهم جزء عظيم من المجتمع .