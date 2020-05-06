شاهد .. أديل بإطلالة صادمة في احتفالها بعيد ميلادها ال 32

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 03:57 مساءً - نشرت المطربة البريطانية ” أديل ” صورة لها يوم أمس الثلاثاء عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” خلال احتفالها بعيد ميلادها ال 32 .
وظهرت أديل في الصورة بإطلالة خطفت أنظار متابعيها حيث ارتدت فستان أسود قصير وبدت بوزن أقل من الوزن التي كانت عليه في آخر ظهور لها وتغيرت ملامحها بشكل كبير .
وكتبت في تعليقها على الصورة : ” شكرا لكم على الحب في يوم ميلادي .. آمل أن تظلوا جميعا آمنين وعاقلين خلال هذا الوقت الجنوني ” .
وتابعت : ” أود أن أشكر أول المستجيبين والعاملين الأساسيين لدينا الذين يحافظون على سلامتنا بينما يخاطرون بحياتهم .. أنتم حقا ملائكتنا️ .. 2020 وداعا وشكرا ” .
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