شاهد .. أديل بإطلالة صادمة في احتفالها بعيد ميلادها ال 32

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 03:57 مساءً - نشرت المطربة البريطانية ” أديل ” صورة لها يوم أمس الثلاثاء عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” خلال احتفالها بعيد ميلادها ال 32 .

وظهرت أديل في الصورة بإطلالة خطفت أنظار متابعيها حيث ارتدت فستان أسود قصير وبدت بوزن أقل من الوزن التي كانت عليه في آخر ظهور لها وتغيرت ملامحها بشكل كبير .

وكتبت في تعليقها على الصورة : ” شكرا لكم على الحب في يوم ميلادي .. آمل أن تظلوا جميعا آمنين وعاقلين خلال هذا الوقت الجنوني ” .

وتابعت : ” أود أن أشكر أول المستجيبين والعاملين الأساسيين لدينا الذين يحافظون على سلامتنا بينما يخاطرون بحياتهم .. أنتم حقا ملائكتنا️ .. 2020 وداعا وشكرا ” .