كيم كارداشيان تثير السخرية بسبب خطأ بالفوتوشوب

متابعة بتجــــــــرد: تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، لموقف حرج أثار سخرية متابعيها الذي يبلغ عددهم أكثر من 168 مليون متابع عبر إنستغرام، بسبب خطأ فادح في الفوتوشوب بأحدث منشور لها.

فقد شاركت كيم صورًا جديدة لها من جلسة تصوير، اعتمدت فيها نقشة جلد الأفعى لإطلالتها من شعرها وثيابها وصولاً إلى طلاء أظافرها.

لكن العين الثاقبة للنشطاء وروّاد المواقع الإلكترونية، لاحظت وجود خطأ في تعديل الصورة بواسطة الفوتوشوب أضاف لكيم كارداشيان يدًا ثالثة في شعرها، وتحديداً في الجانب الأيمن من رأسها الأمر الذي أثار موجة سخرية عارمة.