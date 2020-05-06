العائلة الملكية البريطانية تحتفل بعيد الميلاد الأول لنجل هاري وميغان ماركل

متابعة بتجـــــــــرد: وجّهت الملكة اليزابيث أطيب تمنياتها لأصغر أبناء أحفادها آرتشي بمناسبة عيد ميلاده الأول، في وقت يخطط الوالدان الأمير هاري وميغان ماركل للاحتفال بعيد ابنهما الصغير في قصرهما في لوس أنجلوس.

وفي منشور عبر الحساب الرسمي للعائلة الملكية عبر انستغرام، ظهرت الملكة وزوجها فيليب في صورة قديمة مع آرتشي أرفقت مع تعليق :”عيد ميلاد سعيد لآرتشي ماونت باتن وندسور الذي يحتفل بعيد ميلاده الأول اليوم”.

كما نشر حساب قصر كنسينغتون الرسمي الخاص بالأمير وليام شقيق هاري صورة تضم عدداً من أفراد العائلة المالكة، مصحوبة بتعليق :” نتمنى لآرتشي عيد ميلاد أول سعيد للغاية اليوم”.

أما حساب كلارنس هاوس التابع لولي العهد الأمير تشارلز، فقد نشر صورة للأمير تشارلز مع آرتشى ووالده الأمير هاري، مصحوبة بتعليق :”عيد ميلاد سعيد للغاية لآرتشي الذي يتم عامه الاول اليوم”.

أما حساب كلارنس هاوس التابع لولي العهد الأمير تشارلز، فقد نشر صورة للأمير تشارلز مع آرتشى ووالده الأمير هاري، مصحوبة بتعليق :”عيد ميلاد سعيد للغاية لآرتشي الذي يتم عامه الاول اليوم”.