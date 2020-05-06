في عيد ميلادها الـ32.. أديل تُبهر جمهورها بعد فقدان 45 كيلوغراماً من وزنها

متابعة بتجـــــــــرد: صادف أمس، الخامس من شهر أيّار، عيد الميلاد الثاني والثلاثين للنجمة العالمية أديل الّتي حصدت الكثير من النجاح منذ ظهورها على الساحة الفنية.

وقد نشرت أديل أمس صورة عبر صفحتها الرّسمية على إنستغرام وأبهرت متابعيها بنحافتها حيث ظهرت في الفناء الخلفي لمنزلها بفستانٍ أسود ضيّق أظهر جسمها بعد فقدانها نحو 45 كيلوغراماً من وزنها.

وعلّقت أديل قائلة: “أشكركم على محبّتكم في عيد ميلادي. أتمنى أن تبقوا سالمين وتتمتعوا بالصحة خلال هذا الوقت العصيب”.

وتابعت: “أودّ أن أشكر جميع العاملين في الصفوف الأمامية الّذين يخاطرون بحياتهم من أجل محاربة الفيروس المستجد. فإنّهم حقّاً ملائكتنا!”.

وزُعم أنّ أديل قد التزمت بنظام غذائي يحتوي على ألف سعرة حرارية في اليوم وممارسة رياضة البيلاتس وغيرها من الصفوف الرياضية، كما أصبحت مهتمّة أكثر بصحّتها ونشاطها.