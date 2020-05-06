متابعة بتجــــــــرد: أطلّت الممثلة المكسيكية العالمية من أصل لبناني سلمى حايك بصورة جديدة خلال قضائها فترة الحجر المنزلي. وتستمرّ بالاهتمام بنفسها وبجمالها رغم الحجر المنزلي الذي تخضع له في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا عالمياً. وأشارت حايك في تعليقها على الصورة التي تظهر فيها واضعة “المكياج”، إلى أنها قامت بوضع هذا “المكياج” وسرّحت شعرها بهذا الشكل بنفسها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلمى حايك بإطلالة جديدة في الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.