آمال ماهر تحيي حفلة من دون جمهور من أمام الأهرامات

متابعة بتجـــــــرد: تستعد النجمة المصرية آمال ماهر لإقامة أول حفل غنائي من دون جمهور تحت سفح الأهرام.

ومن المقرر أن يقام الحفل، خلال أيام عيد الفطر المبارك، غير أن ماهر لم تعلن حتى الآن عن أي تفاصيل أخرى، لكن من المتوقع أن يتم نقله بشكل مباشر على إحدى القنوات الفضائية، فضلاً على بثه عبر بعض المنصات الإلكترونية على الإنترنت مجانًا.

وطرحت آمال ماهر منذ أيام أغنية “اللي قادرة”، تتر مسلسل “ليه لأ”، وحققت أكثر من مليون مشاهدة وتصدرت “التريند الموسيقي” على “يوتيوب”، ولاقت انتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز.