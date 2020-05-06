May 06, 2020 تعرضت النجمة نيللي مقدسي لوعكة صحيّة أدخلت على أثرها الى مستشفى “بيل فيو” حيث تتلقى العلاج اللازم. وفي التفاصيل، دخلت “مقدسي” الى المستشفى منذ خمسة أيام لإصابتها بفيروس تسبب بحساسية والتهاب حاد، وتتماثل للشفاء حالياً، وخلال يومين تغادر المستشفى لتكمل العلاج في المنزل وذلك بحسب الزميل عماد هواري. أسرة موقع “الخليج 365” تتمنى الشفاء العاجل للنجمة المتميزة نيللي مقدسي.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيللي مقدسي في المستشفى بعد إصابتها بفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.