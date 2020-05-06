مسلسل “سرّ” حاضر في رمضان

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May 06, 2020
منذ أربعة أشهر وحتى اليوم، لا زالت النجمة اللبنانية داليدا خليل تحصد نجاح مسلسل “سرّ”، وذلك بعد عرضه الأول عبر شاشة MBC4 ثم في عرضه الثاني على قناةLBCI ، التي اختارت ان يكون ضمن شبكة مسلسلات شهر رمضان المبارك.
المفاجأة الكبيرة تمثلت بدخول مسلسل “سرّ” على الدراما المشتركة للمنافسة بـ 20 مليون Reach خلال عرضه الثاني عبر شاشة LBCI
وحلّق “سرّ” عالياً بعدما كشفت الإحصاءات الأخيرة المختصة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي، والتي عرضتها قناة “الميادين” في الساعات الماضية عن حضور المسلسل بشكل قوي خلال عرضه الثاني بـ20 مليون Reach، وذلك في أسبوعه الأول.
وقد حصد النجم السوري بسام كوسا 10 مليون Reach ، فيما حصدت النجمة اللبنانية داليدا خليل 6.8 مليون Reach.
أما أكثر الدول المتفاعلة مع المسلسل هي سوريا، لبنان، الاردن ومصر.
أيضاً، للمرة الثانية خلال أسبوع دخل “سرّ” قائمة التراند في لبنان لأكثر الأسماء تداولاً على تويتر.
من جهتها، عبّرت داليدا عن سعادتها بالأصداء الإيجابية من العرض التاني من مسلسل سر على LBCI . وتابعت قائلة: “فخورة بتفاعلكم الكبير الحمدالله على كل شي”.
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