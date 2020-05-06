مقالات مختارة- تويتر تعاقب من يرد بلغة مسيئة

مقالات مختارة: قالت شركة تويتر إنها ستختبر ميزة جديدة تُحذر من يرد على تغريدات الآخرين بلغة مسيئة، وذلك من خلال إرسال رسالة تنبيه فورية.

وبحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية” عندما يضغط المستخدمون على زر “إرسال” في ردهم، سيُخبرون إذا كانت الكلمات الموجودة في الرد مشابهة لكلمات استخدمت التغريدات التي أُبلغ عنها، وسيُسألون عما إذا كانوا يرغبون في تعديلها أم لا.

وقالت المديرة العالمية لدى تويتر لسياسة الثقة والسلامة في مقابلة مع وكالة رويترز: “نحاول تشجيع الناس على إعادة التفكير في سلوكهم وإعادة التفكير في لغتهم قبل النشر لأنهم غالبًا ما يكونون في خضم اللحظة وقد يقولون شيئًا يندمون عليه”.

ولا تسمح سياسات تويتر للمستخدمين باستهداف الأفراد باستخدام الافتراءات، أو الميول العنصرية أو الجنسية، أو المحتوى المهين. واتخذت تويتر إجراءات ضد ما يقرب من 396,000 حساب بموجب سياسات إساءة الاستخدام وأكثر من 584,000 حساب بموجب سياسات السلوك البغيض بين شهر كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو من العام الماضي، وفقًا لتقرير الشفافية.