خاص- سارة أبي كنعان نجمة رمضان 2020؟

تنافس الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان نفسها في السباق الرمضاني الحالي، بثلاث شخصيات مختلفة من خلال ثلاثة أعمال درامية وهي “بالقلب”، “حوا”، و”لو ما التقينا”.

وتتلقى “سارة” يومياً سلسلة من التعليقات المشيدة بأدوارها الدرامية في الشهر الفضيل، خاصة بعدما سطع نجمها بقوة هذا العام بحضورها المحبب وكاريزماتها القوية وأدائها الذي يُبشر بولادة نجمة درامية ستنافس أهم الأسماء في السنوات المقبلة.

تتمتع سارة ابي كنعان بعفوية بأداء ادوارها فتبدو حقيقية خلال تجسيدها لكل الشخصيات دون تكلف او مبالغة وتتمتع بحس عالي واحساس استثنائي يجعلها قريبة من قلب المشاهدين الذين يجمعون بعد كل مسلسل على تقدير موهبتها.

في نفس السياق، استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال “هل تعتبر ان الممثلة سارة ابي كنعان باتت تنافس على لقب نجمة رمضان؟”.

Advertisements

أتت النتيجة 67% طبعاً و33% ابداً وذلك بعدما صوت أكثر من أربعة آلاف متابع خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام،

وتلعب سارة دور “ديانا” في “بالقلب” ( LBCI و beIN) التي ترفض قسوة المجتمع وتواجه الظلم بوتيرة أحداث شيقة جداً .المسلسل من بطولة سارة أبي كنعان، بديع أبو شقرا، وسام فارس، غبريال يمين، كارمن لبس، دارينا الجندي، نوال كامل وعدد كبير من نجوم الدراما اللبنانية وهو من تأليف طارق سويد، إخراج جوليان معلوف وإنتاج مي ابي رعد.

أيضاً، تطل سارة على الجمهور العربي من خلال مسلسل “حوا” من سلسلة “الحب جنون 3” على قناة روتانا دراما. يحكي المسلسل قصة حب تدخل فيها أطراف عديدة فتتعرض إلى زلزال كبير لتكون نتائجها إيجابية بالنسبة للبعض وغير مرضية وسلبية لآخرين، وتشارك سارة في “حوا” الى جانب عدد كبير من نجوم الدراما العربية واللبنانية ومنهم ميلاد يوسف، مصطفى المصطفى، وسيم الرحبي ، وغيرهم.

كذلك تطل سارة في مسلسل “لو ما التقينا” يجمعها مع النجم يوسف الخال، ونخبة من الممثلين هم: فيفيان أنطونيوس، يوسف حداد، طوني عاد، لارا خوري، ناتاشا شوفاني، جوزيف حويك، والمخضرمين: نوال كامل، نعمة بدوي، عصام الأشقر، رندا كعدي، ختام اللحام، وأدوار لافتة: ميرنا مكرزل، فيصل اسطواني، عماد فغالي وغيرهم من النجوم الدراما اللبنانية. كتابة ندى عماد خليل، اخراج ايلي الرموز، منتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، وإنتاج شركة “غولد فيلمز” كأول إنتاج لها وقد خُصص لهذا العمل كلفة إنتاجية ضخم.

لا بد من الإشارة الى أن سارة كان من المفترض أن تشارك أيضاً في رمضان بمسلسلي “دانتال” و “دفعة بيروت”، لكن تم تجميد التصوير خلال التعبئة العامة للحد من فيروس كورونا ما دفع بشركة ايغل فيلمز الى تأجيل التصوير وبالتالي خروجهما من المنافسة.