هيا الشعيبي تتعرض للانتقادات بسبب هذا الفيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية هيا الشعيبي، مجتزأ من مقابلة لها مع الإعلامية حصة البناي، في برنامجها الذي يحمل اسم "Judge" أي القاضي.

وتظهر الشعيبي في مقطع الفيديو، وهي تسخر من مقدمة البرنامج واسمه، خاصةً لطريقة لفظ البناي للاسم الذي أربك الشعيبي، وعند شعورها بالحرج بعد معرفتها أن الكلمة أجنبية، حاولت الفنانة الكويتية الخروج من الأمر بزيادة حدة السخرية.

وفور تداول هذا المقطع تعرضت الفنانة الشعيبي للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مُعلقين بالقول إن محاولتها الظهور كشخصية خفيفة الظل طول الوقت وعدم تعاملها باحترافية في بعض المواقف يجعلها تقع في أخطاء كثيرة، مؤكدين أنها بتصرفاتها أربكت المذيعة التي كانت حاولت محاورتها.

فيما علق أحد رواد السوشيال ميديا بأن الإعلامية حصة البناي ندمت على استضافتها للفنانة الكويتية، لا سيّما أن الشعيبي بدت وكأنها تسخر منها ومن برنامجها.

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يُذكر أنَّ الفنانة الكويتية كانت تعرضت لهجوم كبير مؤخرًا بسبب مشاركتها في المسلسل السعودي "مليار ريال"، وذلك لضعف إتقانها اللهجة السعودية بالإضافة لضعف العمل الذي تعرض للانتقادات الشديدة.

وتصدرت الفنانة هيا الشعيبي في الأشهر الأخيرة محرك البحث غوغل لأكثر من سبب، كان أولها بسبب خسارتها لوزنها بعد إجرائها عملية تكميم معدة وشفط دهون، ونشر صور جديدة لها ظهرت فيها وهي تستعرض رشاقتها، كما تعرضت للهجوم بعد نشرها صورة عبر حسابها في سناب شات تحدثت فيها عن تقديمها مساعدة للناس المحتاجين؛ ما جعل البعض يرى أنها تعمدت الاستعراض، لتنتشر بعدها بفترة أنباء عن اتهامات للشعيبي بسرقة بعض الأموال التي جمعتها للمحتاجين وهو الأمر الذي نفته بشكل قطعي.

وهيا الشعيبي فنانة كويتية دخلت الفن بدعم وتشجيع من والدتها ورفض والدها في بادئ الأمر ثم موافقته بعد ذلك ودعمها ماديا ومعنويا، وبدأت التمثيل بعمر صغير وذلك بعام 1993 عندما شاركت في مسرحية الحرمنة كبديلة للممثلة طيبة الفرج التي اعتذرت عن العمل فحلت محلها.

ووالدتها عراقية من كربلاء، ويعمل شقيقها ثامر كممثل وأختها سارة كمخرجة، وتزوجت مرتين، الأولى من والد ابنها فهد، والثانية كانت بعام 2010 من الممثل هاني الطباخ، وقد أنجبا مولودتهما الأولى فاطمة في مارس 2013، وأنجبا مولودهما الثاني جمال في إبريل 2015، أما مولودتها الثالثة سكينة فقد أنجبتها في إبريل 2017.