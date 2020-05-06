حوار في مسلسل "الاختيار" يثير سخرية الجمهور.. وآخر يشد الانتباه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح مسلسل "الاختيار" حديث الجمهور بعد حلقة يتم عرضها، حتى بات أي مشهدٍ فيه يأخذ حيزًا من الانتباه، وأي حوارٍ فيه يأتي بغير مطرحه يكون ملاحظا، كما حصل في أحد مشاهد الحلقة الـ 12 منه والتي عُرضت أمس الثلاثاء؛ إذ تعرض المشهد لسخرية واسعة.

وتسبب المشهد الذي يقوم فيه "هشام عشماوي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، بتفجير مبنى المخابرات في الإسماعيلية، بتعليقات ساخرة، عندما دار حوارٌ بين عشماوي وزعيم التكفيريين وبين أحد المجاهدين يُدعى عماد، فيقوم الزعيم بإخبار عماد بأنهم سيستخدمون سيارته في التفجير وهو الأمر الذي يرفضه عماد معتبرا أنه أراد الجهاد بالنفس لا بالمال.

فكان هذا الحوار كفيلا بإثارة موجة من السخرية، إذ علق أحدهم: "مستخسر حتة عربية في الجهاد في عماد؟"

وقال آخر: "المجاهد عماد المعفن بيتخانق مع هشام عشماوي عشان الجماعة عايزين يستخدموا عربيته في سبيل الله اللي هو معنديش مشكلة افجر نفسي بس سيبوا عربيتي دي عليها اقساط".

وعلقت فتاة: "زعيم التكفيرين: عندنا خبر يسرك يا أخ عماد، إحنا هنفخخ عربيتك وهنستخدمها في تفجير مبنى المخابرات!!"

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وقالت أخرى: "عماد عادي يجاهد بنفسه بس عربيته لا...عض قلبي ومتعضش رغيفي"

وعلى الرغم من السخرية الكبيرة من هذا المشهد، إلا أنَّ هناك مشهدا استطاع أن يحظى بالإشادة الكبيرة، وهو مشهدٌ جمع بين أحمد المنسي وأحد أمهات الإرهابيين أثناء التفتيش عن أي ذخائر أو أسلحة في منزله فدار حوارٌ بينهما وصف بأنه قمة في الإنسانية.

فقد كتبت إحدى المتابعات: "حوار أحمد المنسى مع أم الإرهابي وأولاده وجع قلبي. الإنسانية عمومًا ديه أسمى المعاني العطف على المحتاج حتى لو بينه وبيني ايه طالما فى اطفال وستات اتعلموا يا شباب الإنسانية ايه الوجع ده الله يرحمك يا شهيد الإنسانية".

يُذكر أنَّ الفنانة هيفاء وهبي، كانت نشرت عبر حسابها على فيسبوك، صورة لأبطال مسلسل الاختيار، وعلقت عليها: "الاختيار ليس مجرد مسلسل، هو عمل وطني يخلّد ذكرى شهداء مثل منسي وهيثم فتحي وشهداء كمين رفح والكثير ممن دفعوا حياتهم للدفاع عن وطنهم مصر"، مضيفةً: "شكرا لفريق العمل على هذا المسلسل الرائع الذي يستحق المشاهدة من القلب".