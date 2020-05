الأمير هاري يصور ميغان وهي تقرأ قصة لابنهما آرتشي في ميلاده الأول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُصادف اليوم عيد ميلاد ابن الأمير هاري وميغان ماركل "آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور" الأول، وكان عُشّاق دوقي ساسكس ينتظرون بحرارةٍ الصّورة التي أعلن هاري وميغان بأنهما سينشرانها لآرتشي في عيد ميلاده الأول.

ولكن جاءت المُفاجئة بأنّه تمّ نشر فيديو كامل وصلت مُدّته إلى ما يُقارب الـ 3 دقائق بدلًا من صورةٍ رسمية لآرتشي، التقطه الأمير هاري بنفسه، حيث كان ابنه يجلس في حضن زوجته ميغان ماركل بينما كانت تقرأ له قصّة Duck! Rabbit أي "البطة الأرنب".

ولأنه لا يستطيع الأمير هاري وميغان ماركل استخدام حسابهما على إنستغرام Sussex Royal لأنهما ليسا عضوين عاملين في العائلة المالكة، نشر حساب منظمة Save The Children UK على إنستغرام هذا الفيديو، لكي يعود دعمه إلى المُنظمة التي تدعم الأطفال، خصوصًا في هذا الوقت العصيب مع وجود جائحة فايروس كورونا.

ومن أكثر التعليقات التي تداولها الجمهور الملكي هو مدى الشّبه الذي يجمع الأمير هاري عندما كان طفلًا بابنه آرتشي، فضلًا عن شقاوته ولهوه أثناء تصوير الفيديو.

وفي تعليق مُنظّمة Save The Children UK على الفيديو، كتبت: "ميغان، دوقة ساسكس، تقرأ 'البطة! الأرنب!' في عيد ميلاد آرتشي".

Advertisements

واستطردت في تعليقها: ""بطة! أرنب!" مع ميغان، دوقة ساسكس (وهاري، دوق ساسكس خلف الكاميرا)، قرآ لابنهما آرتشي في عيد ميلاده الأول. عيد ميلاد سعيد يا آرتشي!"

وأضافت: "شكرًا لك يا دوقة ميغان على مساعدتنا في جمع الأموال العاجلة في جائحة كورونا من خلال قراءة Duck! Rabbit! بواسطة منظمة @akrfoundation ورسم @tlichtenheld وإنتاج @chroniclekidsbooks".

يُشارُ إلى أنّ الأمير هاري وميغان ماركل يعيشان حاليًا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بعدما عاشا فترةً على متن جزيرة فانكوفر الكندية، وذلك عُقب انسحابهما من كبار أعضاء العائلة المالكة البريطانية في بداية عام 2020.

وعلى صعيدٍ مُنفصل، سيتم إطلاق كتاب سيرة ذاتية عن دوق ودوقة ساسكس في شهر أغسطس المُقبل، سيحكي قصّتهما عن قُرب، وسيكتبه المُراسلان الملكيان "أوميد سكوبي" و "كارولين دوراند"، وسيحمل اسم Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family أي "إيجاد الحرية: هاري وميغان وصناعة عائلة ملكية عصرية".