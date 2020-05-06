سمسم شهاب يطرح أزمة وهتعدي

طرح الفنان سمسم شهاب أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي" على "اليوتيوب" من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع ومكساج تامر صقر.

ويدور موضوع الأغنية حول فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، حيث يحث فيها الجمهور على ضرورة الدعاء للخالق أن يرحمنا من الخوف والضيق الذي تسببت فيه هذه الأزمة،وأن تكون درسا لنا ونتعلم منه.

وأظهر كليب هذه الأغنية، المجهودات التي قامت بها الحكومة برفقة الأطباء وأفراد الجيش والشرطة حتى تحمي الشعب وتوفر له كل طرق الحماية والوقاية من هذا الفيروس.

وكانت آخر أعمال سمسم شهاب الأغنية الدعائية لفيلم "دفع رباعي" بعنوان "ولاد البلد".

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"ولاد البلد" من كلمات إيهاب منصور، وألحان وليد عبد العظيم، وتوزيع أشرف البرنس.

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