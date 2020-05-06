كريزي تاكسي يختبر حب المصريين لأغاني المهرجانات

خلال الحلقة "12" من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة، جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية ملك المهرجانات في إسكندرية المعروف "تانجو"، واشترك معه في مقلب الحلقة نجم المهرجانات "شواحة.

وحاول تانجو خلال الحلقة معرفة حب المصريين لأغاني المهرجانات، حيث ارتدى ملابس مماثلة لمغنيي المهرجانات ويدير في التاكسي أغاني المهرجانات بصوت عالي جدا.

ويستضيف "السمان" معه "شواحة" نجم المهرجانات المعروف في إسكندرية.

ويبدآن في الرقص الشعبي داخل التاكسي ويحاولان استدراج الراكب معهم، وعندما يرفض الراكب يبدأ إبراهيم السمان في إجبارهم على ذلك حتى يقوم بالاعتداء على الراكب لإجباره على سماع والرقص مع الأغاني الشعبي فيكشفون له عن حقيقة البرنامج.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التليفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.