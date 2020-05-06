إيناس الدغيدى تتصدر تويتر بعد السخرية من حمو بيكا

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة "تويتر" , هاشتاج #ايناس_الدغيدى بعد عرض حلقة أمس من برنامج "شيخ الحارة " التى تقدمه على قناة القاهرة والناس , والذى كان ضيفها حمو بيكا.

وذلك بسبب انتقادها الشديد له والذى كان ملحوظا بشكل كبير فى عرض الأسئلة , والسخرية منه عند إجابته للأسئلة واتهامه بالكذب بقولها " انت بتكذب "

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وجاءت التعليقات كالآتى:

إيناس الدغيدي اللي اتشهرت بالحرية في افلامها والتعبير عن الرأي جايبة واحد تقلل منه طول الحلقة ومدعيين المثالية دول بشفق عليهم بجد

إيناس الدغيدي جايبه حمو بيكا في برنامج شيخ الحارة..وكمية سخرية من حمو بيكا، عشان هو غلبان، وحاجة كدة في منتهي الإنحطاط الإعلامي..حمو بيكا مغني مهرجانات وله جمهوره ، ليه بتجيبوا الناس وتستضفوهم وتسخروا منهم ، .

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برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.

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