أول تعليق من هند صبري بعد انضمامها لنتفليكس

نشرت الفنانة التونسية هند صبري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها كشفت من خلالها انضمامها للموقع العالمي نتفليكس، حيث كتبت معلقة عليها: "أشعر بالحماسة والسعادة وأنا أشارككم خبر انضمامي لعائلة نتفليكس. في عمل فني جديد يحمل رؤية جديدة متمركزة حول المرأة العربية. وخصوصاً أنني وللمرة الأولى سأكون منتج منفذ لمسلسل عربي يعرض على نطاق عالمي".

وكانت شبكة نتفليكس قد كشفت عن تعاقدها مع الفنانة التونسية هند صبري، لتقديم عمل درامي جديد، وذلك في سابقة تحدث للمرة الأولى، بأن يكون التعاقد مع الفنان نفسه.

المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، وسيتم عرضه عبر منصة العام المقبل 2021، من بطولة هند صبري، وستتولي تنفيذه أيضا من خلال شركتها Salam production.

وكان قد تم اختيار هند صبري الشهر الماضي ضمن ٥٥ نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضمن مشروع "لأنّها شاهدت"، وتشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ لنا أعمالًا استهوتنا وألهمتنا بنفس الوقت، مع كل من صوفيا لورين، وسلمى حايك، وياليتزا أباريشيو، وميلي بوبي براون، ولوري نان، ولانا كوندور، وبيترا كوستا، وآفا دوفرناي.

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