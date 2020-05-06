محمد صبحي يهاجم نجوم مصر

خلال مداخلة عبر تطبيق "ماسنجر" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، قال الفنان محمد صبحي إن الشارع يحتاج لتغيير ثقافته: "ليس من المعقول أن نأتي بالفنانين كي يقولوا للناس اغسلوا إيديكم.. والله عيب"، وتابع "والله وبشرفي وقيمتي الفنية عيب".

وكشف أنه تلقى اتصالات للمشاركة في حملة توعوية للناس، ورفضت ذلك وقلت له: "آسف كيف أعلمهم الآن غسيل اليدين.. أمال كنا بنعمل ايه في 30 سنة فاتوا؟! لسه هيتعلموا دلوقتي؟".

وأضاف محمد صبحي إن الفنان دوره كان على مدار العشرين سنة بما قدموه من فن راق، قائلًا: "على سبيل المثال اليابان وهي دولة علمت منذ عقود أنها بؤرة زلازل دربوا الشعب بدقة لأنهم اكتشفوا أن أكثر الوفيات في الزلزال سببها الهلع والهرجلة أكثر من وفيات الزلازل، فدربوا الشارع على العادات والإجراءات الوقائية السليمة للتعايش معه".

وانتقد صبحي، الفنانين لأنهم يطالبون الجمهور بالمكوث في منازلهم في حين أنهم يخرجون ولا يلتزمون وقال: "اتركوني أتكلم فأنا متضايق، رافضًا ما أسماه "الجيش الأبيض"، وقال هذا مصطلح عجيب هؤلاء أطباء أجلاء وطاقم تمريض محترم والجيش لا يطلق إلا على جيشنا العظيم فكل له دوره".

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موجهاً رسالته للمصريين قائلًا: "عليكم أن تعرفوا أن بعد كورونا فإن قمة الهرم يجب أن تعتدل وأنه لن تكون مثل السابق".

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