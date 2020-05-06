نهي عابدين تسجل أسرع حالة تراجع عن قرار الاعتزال

بعدما فاجأت الفنانة نهى عابدين متابعيها، قبل 48 ساعة، بإعلان اعتزالها الفن نهائيًا عبر حسابها على "فيسبوك"، عادت بنفس المفاجأة والسرعة لتتراجع عن قرار الاعتزال لتكون صاحبة أسرع قرار في الاعتزال والتراجع عنه.

وكتبت في قرار اعتزالها: "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت لقرار هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي".

وتراجعت نهى عن قرار اعتزالها التمثيل، فقامت بحذف الـمنشور الخاص بالاعتزال من خلال حسابها الشخصى بموقع "فيسبوك"، وقام عدد كبير من زملاء ومحبي نهى عابدين بمساندتها ودعمها حتى تراجعت عن قرار الاعتزال.

يذكر أن نهى ممثلة مصرية، وُلدت في مدينة الإسكندرية، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرتها في مجال التمثيل في عام 2010 بمسلسل "طوق نجاة" مع الفنانة فيفي عبده.

وشاركت بعدها بأعمال أخرى، وتزوجت من الفنان السوري حازم زيدان عام 2014، وأنجبت منه "أيمن" الذي أطلق عليه اسم جده الفنان أيمن زيدان.

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وتشارك في موسم رمضان الحالي بمسلسلي "اتنين فى الصندوق" و"ليالينا 80".

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