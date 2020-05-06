القاهرة – لايف ستايل
احتفل المخرج خضر محمد خضر بعيد ميلاده منذ أيام عدة، ونشر على حسابه الخاص في "إنستغرام" فيديو أعده خصيصاً له مجموعة من الأصدقاء لتهنئته بمناسبة عيد ميلاده، حيث ظهر فيه عدد كبير من الفنانين والأصدقاء والعائلة وهم يقدمون له التهنئة في شكل رسالة تم تجميعها بينهم جميعاً.
وكان من ضمن الذين ظهروا في الفيديو، الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، والدة زوجته، في أحدث ظهور لها وهي تهنئه بعيد ميلاده وتتمنى عودته سالماً إلى مصر، حيث يتواجد حالياً في الإمارات، ضمن العالقين هناك بسبب فيروس كورونا وتعليق خطوط الطيران.
يذكر أن هذا يعد الظهور الأول للفنانة الكبيرة بعد وفاة زوجها الإعلامي الكبير حمدي قنديل، الذي وافته المنية منذ عدة أشهر بعد صراع كبير مع المرض، وكانت الفنانة نجلاء فتحي قد حرصت على الابتعاد عن الساحة الفنية منذ سنوات، بعدما أصيبت بمرض جلدي أدى إلى بقائه خارج مصر فترة طويلة للعلاج.
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كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول لنجلاء فتحي بعد وفاة زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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