وائل كفوري يلفت الأنظار بالحديث عن الهجرة من لبنان

القاهرة – لايف ستايل
أثار الفنان اللبناني وائل كفوري ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة نشرها على حسابه على "تويتر" وعبر فيها عن استيائه نتيجة الأوضاع الصعبة التي يشهدها بلده لبنان حالياً.
وكتب: "لا في شغلة ولا عملة. الليرة مش قـد الأُجرة خـزّقـت وراق العملِة و قدَّمت وراق الهُجرة". ورأى بعض المتابعين أن هذا مجرد تعبير عن الانزعاج فيما عاتبه آخرون لافتين إلى أنه ليس عليه ترك البلد الذي صنع شهرته ونجوميته.
ومما كتب هؤلاء: "الوطن لي عملك فنّان مش بالهجرة بيتكافى فترة بتقطع عا لبنان لبعدو من أجمل بلدان بإذن الله بيتعافى".
ويشار إلى أن النجم لفت الأنظار في وقت سابق بالطريقة التي اعتمدها من أجل تهنئة مواطنته الفنانة إليسا على إطلاق اغنيتها "هنغني كمان وكمان". وكتب على حسابه على موقع التغريدات: "غنّي كمان وكمان صَرلنا فترة ومن زمان لا دِقنا طعم الفرح ولا رقَصنا على الأحزان".
وقبل ذلك سلطت عليه الأضواء بسبب تعليق نشره بعد إعلان الفنانة نوال الزغبي طلاقها رسمياً، إذ كتب متوجهاً إليها: "مين حبيبي أنا؟"، مع الإشارة إلى أن الأخيرة قالت لاحقاً إن ما يجمعهما علاقة صداقة لا أكثر.
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