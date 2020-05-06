تعرف علي رد محمد وزيري على اتهامه من هيفاء وهبي بسرقة 63 مليوناً

استعان محمد وزيري مدير أعمال النجمة هيفاء وهبي السابق بمقول للشيخ المصري الراحل محمد الشعراوي، ليرد على اتهام الأخيرة بسرقتها بنحو 63 مليون جنيه مصري.

ونشر في خاصية القصص المصوّرة في حسابه على تطبيق "انستغرام" مقولة: "لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة الله".

وكان المحامي ياسر قنطوش الموكل من هيفاء وهبي تحرير محضر بحق محمد حمزة عبد الرحمن المعروف باسم محمد وزيري، قال فيه إن الفنانة اللبنانية عهدت إلى الاخير بأن يحل محلها وينوب عنها في ما يتعلق بالتفاوض بشأن حفلاتها وأفلامها وأعمالها التلفزيونية والدعائية كما بتوقيع العقود الخاصة وقبض بدلاتها وتقديم الإيصالات الناتجة عن ذلك.

وأضاف أن المدعى عليه كان يقوم بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات ويتولى تسلم البدلات المادية المتفق عليها مع المنتجين والمتعهدين. وتابع أنه كان يقوم أيضاً بإيداعها في المصرف في حساب خاص بمقدمة الشكوى.

ولفت المحامي في شكواه إلى أنه استغل التوكيل وقام بسحب مبالغ مالية كبيرة من الحساب المذكور مع تحويلها إلى حساب الخاص به دون علم الشاكية.

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وذكر أن محمد استولى على تلك المبالغ بعدما كان يتقاضاها من المنتجين ورأى في شكواه أنه خائن للأمانة وأنه استغل التوكيل المحرر له رغم أنه كان يتقاضى أجراً مقابل عمله كمدير لأعمال الفنانة. واعتبر أنه ارتكب بذلك الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات وطلب أخذ الإجراء القانوني اللازم بحقه.

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