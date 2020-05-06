شكرا لقرائتكم خبر عن معندهاش كرامة و مثيرة للشفقة .. جمهور "فرصة تانية" يتفاعل مع دور آيتن عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنا محبتش حد في دنيتي كلها غيرك، انت بطلقني علشان تعرف أن أنا بحبك ولا لأ، أنت بتحبنى من جواك بس أنت مش عارف"، أبدعت الفنانة آيتن عامر في تجسيد شخصية " ريهام " الفتاة عديمة الكرامة في مسلسل فرصة تانية، حيث تجسد شخصية فتاة " ريهام" تقع في غرام زياد " أحمد مجدى " وتأخذه من خطيبته ملك " ياسمين صبرى" وتتمسك به رغم تركه لها يوم عرسها والذهاب لخطيبته السابقة "ملك ".

آيتن خطفت الأنظار إليها فى المسلسل، خاصة بعد إتقانها لدور الفتاة الشريرة التى تتنازل عن أى شئ مقابل تحقيق أغراضها، حيث تقمصت الشخصية بل أبدعت فيها مما جلعها حديث السوشيال ميديا.

وبسبب نجاح شخصية "ريهام"، التى تقدمها آيتن عامر، تفاعل الجمهور معها لدرجة أنها بدأ ينتقد شر ريهام بالمسلسل وكأنها شخصية تعيش بينهم فى الواقع، حيث وصفها رواد تويتر بأن " معندهاش كرامة و مثيرة للشفقة " بسبب تمسكها بزياد، ومن التعليقات:" مع إن أنا مش طايقه شخصية ريهام نهائي ومش بتعاطف مع البنات دي ، إلا إنها قامت بدور فظيع بجد وشابوه ايتن عامر علي انك كرهتينا اننا نشوف ريهام في كل حلقه من حلقات المسلسل، ريهام شخصية مثيره للشفقة وانتي ممثله متمكنه بجد قدرتي تجسديها بكل تفاصيلها".

















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كما شاركت آيتن عامر الجمهور رأيها فى شخصية "ريهام"، التى تجسدها فى المسلسل، وعلقت عبر حسابها على "إنستجرام": "هو أنا لو قولتلكوا إنى بحب ريهام وبتصعب عليا بجد هتزعلوا منى؟؟.. صدقونى بعيدا عن الهزار شخصية ريهام واللى زيها مثيرة للشفقة بجد وزياد قهرها وكسرها لأنه ببساطة كان بيحاول ينسى ملك بيها وهى اللى اتاخدت فى الرجلين".

وتابعت: "ده غير إنها متعلقة بزياد تعلق مرضى خلاها مش شايفة ولا قادرة تتخيل حياتها من غيره، وده خلاها عندها حالة إنكار فظيعة لرفض زياد وجودها فى حياته".

ومسلسل "فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.