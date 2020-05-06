صورة من كواليس Gladiator بعد 20 عاما على طرحه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع الذكرى الـ 20 لـ طرح فيلم الأكشن الشهير Gladiator 2000، كشفت شركة Universal عن صورة جديدة من كواليس تصوير الفيلم، وظهر فيها كل من الممثلان العالميان راسل كرو، وخواكين فينيكس، أثناء الاستعداد لتصوير أحدى مشاهدهما القتالية، العمل طرح فى 5 مايو من عام 2000، واستطاع أن يحقق فى وقتها إيرادات وصلت إلى 460 مليون دولار أمريكى فى شباك التذاكر العالمى، عن تكلفة وصلت إلى 102 مليون دولار أمريكى.
Gladiator
وكانت قد أعلن المخرج ريدلى سكوت، عن البدء فى تصوير الجزء الثانى من فيلم الاكشن الشهير Gladiator، وسيكون من تأليف الكاتب بيتر كريج، وذلك فى عام 2018، وكان من المتوقع أن يعرض الجزء الجديد فى بداية العام الجارى 2020 فى دور السينما العالمية، أي بعد عشرين عاماً من طرح الجزء الأول، لكن لم تعلن أى معلومات جديدة حول الجزء الجديد من العمل إلى الان.
وقال سكوت الجزء الجديد من الفيلم من الممكن إن يشهد عودة النجم راسل كرو فى شخصية ماكسيموس من جديد، والتى تم قتله فى نهاية الجزء الأول.
العمل من بطولة كل من راسل كرو، خواكين فينيكس، كوني نيلسن، أوليفر ريد، ريتشارد هاريس، ديريك جاكوبي، دجيمون هونسو، ديفيد سكوفيلد، جون شرابيل، توماس ارانا.
دارت أحداث الجزء الأول، في عصر الامبراطورية الرومانية، حول القيصر ماركوس اوريليوس الذي حاول تسليم سلطاته إلى قائد الجيوش ماكسيموس (راسل كرو) إلا أن ابنه كومودوس يقتله قبل أن ينفذ مهمته ويصبح الابن قيصر روما خلفا لابيه، كما يحاول كومودوس قتل ماكسيموس إلا أنه هذا الأخير يهرب فينتقم منه، وتصبح الأحداث داخل حلبه التصارع الذي يجد كومودوس من خلالها الوسيلة المناسبة للنيل من ماسيكوس الذي أصبح مصارعاً يشهد له الشعب.
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