شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير "الفتوة" فى مدينة الإنتاج الإعلامى بحضور كل أبطاله (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى أبطال مسلسل "الفتوة" من تصوير آخر مشاهد العمل ظهر اليوم الأربعاء فى بلاتوهات مدينة الإنتاج الاعلامى بعد أكثر من 3 أشهر تصوير وقبلها 3 أشهر آخرين من التحضيرات، و جمعت المشاهد الأخيرة معظم الفنانين المشاركين فى البطولة وبدأ تصويرها من الساعة 12 منتصف الليل حتى ظهر اليوم.

وأشترك فى تصوير المشاهد الأخيرة من "الفتوة" ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح وهنادى مهنى ومها نصار، وليلى أحمد زاهر وعدد آخر من الفنانين، وبعد انتهاء آخر مشهد احتفل العاملين بالمسلسل بـ"فركش" من خلال التقاط الصور الجماعية مع فريق العمل.



بوستر الفتوة

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة وبطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، أنعام سالوسة، ليلى أحمد زاهر، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، عهدى صادق، مجدى فكرى، مها نصار، ياسر الزنكلونى.

ويحقق العمل نجاحاً قوياً منذ انطلاق عرضه على قناة الحياة فى شهر رمضان الجارى، ويتواجد فى قائمة الأكثر بحثاً على جوجل بشكل يومى بعد عرض الحلقة الجديدة مباشرة، خاصة وأن العمل يحمل طابع مختلف فتدور أحداثه فى عام 1850 وعصر الفتوات فى حارة الجمالية.





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