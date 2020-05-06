مرض غامض يقتل 100 شخص في نيجيريا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 02:59 مساءً - أعلنت الحكومة النيجيرية عن وفاة أكثر من 100 شخص، خلال 10 أيام، في محافظة جيغاوا، نتيجة مرض غامض.
وأعرب مسؤول صحي في أبوجا عن قلقه إزاء هذا المرض، لافتاً إلى وصول وفد من منظمة الصحة العالمية، لبحث المرض الذي أدى لوفاة هؤلاء الأشخاص.
وشهدت محافظة كانوا النيجيرية، الشهر الماضي، وفاة 150 شخصاً تقريباً، خلال 3 أيام، بسبب ما قيل إنه مرض غامض أيضاً، لم تتضح حقيقته حتى الآن.
وسجلت نيجيريا، بحسب أحدث إحصائيات، 2802 إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم 93.
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