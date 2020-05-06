شاهد .. صورة نادرة للفنان ” محمد عبده ” في طفولته

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 02:59 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للفنان السعودي ” محمد عبده ” من طفولته . والتي ظهر فيها بالأبيض والأسود في عمر لا يكاد يبلغ العشر سنوات . وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير الذين انهالت تعليقاتهم بالمقارنة بين شكله القديم وشكله بالوقت الحالي ووجه الشبه بينهما . حيث أشار البعض إلى أن الفنان محمد عبده قد تغير شكله كثيرا .. فيما رأى آخرون أن الصورة القديمة غير واضحة تماما خصوصا أنها التقطت بالأبيض والأسود وأنها لا تكشف ملامحه تماما .

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