شريف مدكور عن فترة مرضه: سنة عرفت فيها حاجات كتير

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

استعاد الإعلامي المصري شريف مدكور ذكريات مرضه، وذلك بعد مرور عام على خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني من القولون.

الإعلامي المصري نشر صورة له من المستشفى، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “الصورة ٦ مايو ٢٠١٩ الساعه ١٠:٣٠ صباحا ١ رمضان لحظه خروجي من غرفتي الي غرفه العمليات بمستشفي دار الشفا”.

وأضاف: “والفيديو بعد الخروج من غرفه العمليات الساعه ٤:٣٠ سنه عدت عرفت فيها حجات كثير و عرفت حب الناس ليا و قبلهم حب ربنا ليا ربنا يديم علينا الصحه ويشفي كل مريض”.

وكان الإعلامي المصري شريف مدكور قد أصيب بورم سرطاني في القولون، وخضع لعملية جراحية لإزالته، وذلك داخل مستشفى دار الشفاء.

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الإعلامي المصري كشف لجمهوره أنه بدأ العلاج الكيماوي، وذلك بعد خضوعه للعملية، شارك جمهوره معاناته، حيث نشر صورة له، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيها وهو يتلقى العلاج الكيماوي.

شريف مدكور أرفق الصورة بتعليق قال فيه: ” جلسه كيمو ربنا يشفي كل مريض”، وقد دعا عدد كبير من جمهور الإعلامي له بالشفاء العاجل.

كما أعلن في بداية شهر يوليو الجاري عن إصابته بمرض جديد، حيث قال إنه أصيب بقطع في الشبكية.

عدد كبير من متابعي شريف سألوه إن كان قطع الشبكية له علاقة بالعلاج الكيماوي، وهو ما دفعه لنشر فيديو آخر يوضح فيه حقيقة الأمر.

شريف أكد أن إصابته بقطع في الشبكية ليس له أي علاقة بالعلاج الكيماوي أو بمرض السرطان، كاشفا أنه تعرض لهذه الإصابة بسبب سقوطه قبل خضوعه لعملية إزالة ورم القولون بيومين ونتج عن ذلك قطع في الشبكية.