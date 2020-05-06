فيفي عبده تتوعد رامز جلال في أول تعليق بعد مقلب «رامز مجنون رسمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة المصرية فيفي عبده ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في برنامجه “رامز مجنون رسمي”، الذي يعرض على شاشة قناة MBC مصر.

فيفي عبرت عن سعادتها بتصدرها التريند في مصر وعدد من الدول العربية بعد عرض الحلقة، لكنها في نفس الوقت توعدت رامز جلال بالانتقام منه.

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الفنانة المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “بشكر كل حبايبي من مصر أم الدنيا ومن كل الدول العربية.. ومردودالك يا رامز مسيرك هتقع تحت ايدي”.

يذكر أن الفنان رامز جلال قد استعان بالإعلامية والفنانة اليمنية أروى هذا العام، للإيقاع بضيوف برنامجه الذي يختلف عن الأعوام الماضية، حيث يظهر رامز جلال وينفذ مقالبه في جمهوره دون تخفي أو ماسكات.

ويقوم رامز جلال بتعذيب النجوم باستخدام كرسي معلق، وصاعق كهرباء في بعض الوقت، ويعمل على إخافة الضحية برفع الكرسي لأعلى والدوران به على طريقة الملاهي، كما يستخدم ثعبانا لزيادة رعب ضيوفه، قبل أن يتم فك قيوده من الكرسي، وينتهي المشهد بسقوط النجم في بركة من المياه تم إعدادها خصيصًا للمقلب، ومن بعدها سلم مزود بشلال مياه به كميات كبيرة من الصابون لتساعد على سقوط الضحية.