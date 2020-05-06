المخرج مجدي الهواري معلقا على اعتزال نهى عابدين: الفن قاسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة المصرية نهى عابدين محبيها وأصدقائها من داخل الوسط الفني، وأعلنت اعتزالها التمثيل.

المخرج مجدي الهواري علق على اعتزال نهى عابدين، بقوله: “تفضل طول حياتها رغم موهبتها حظها قليل!! تشخص وتنتع من قلبها ادوار صغيرة كتيييييير ان حد حتي يقولها براڤو .. ابداً!!”.

وأضاف: “كانت مكملة.. علشان يجيلها الكبير وبرضه مايجيش ايه ده !! ودلوقتي لما تعتزل تبقي #تريند لأول وآخر مرة في حياتها.. كم انت قاسي أيها الفن #مديحة #نهي_عابدين”.

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وكانت نهى قد كتبت: «قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم أني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت للقرار اللي هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي»، في الوقت الذي لم تكشف فيه عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار المصيري.

يذكر أن نهى عابدين قد عملت مع المخرج مجدي الهواري في مسلسل “الشارع اللي ورانا”، ولعبت خلاله دور شخصية تدعى “مديحة”.

وتشارك نهى عابدين، في المارثون الرمضاني الحالي، في بطولة مسلسل «اتنين في الصندوق» أمام حمدي الميرغني، محمد أسامة، بيومي فؤاد، انتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، وغيرهم، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

كما تشارك في بطولة مسلسل «ليالينا 80» أمام إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، محمد عادل، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.