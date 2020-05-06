أول تعليق من مدير أعمال هيفاء وهبي على اتهامها له بالنصب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في مفاجأة مدوية، قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى بتحرير محضر ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى، اتهمته فيه بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

وفي أول تعليق له، أكد مدير أعمال هيفاء السابق، محمد وزيري، أنه لا يعرف شيئاً على الإطلاق عن المحضر الذي حررته هيفاء وهبي ضده، لافتا إلى أنه تفاجئ مثله مثل الآخرين بالأخبار التي تم تداولها حول اتهام هيفاء له بسرقة 63 مليون جنيهاً من أموالها الخاصة.

وأكد، في تصريحات صحفية، أن المحامي الخاص به سيبدأ في اتخاذ خطوات الساعات المقبلة لمعرفة تفاصيل المحضر الذي حررته هيفاء ضده، وأنهى حديثه بتأكيده أنه لم يتولى إدارة أعمال هيفاء وهبي طوال الفترة الماضية.

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد ظهرت في أكثر من مرة مع مدير أعمالها السابق في مناسبات مختلفة وكانت تقوم بنشر صور معه تشير هذه الصور إلى أن علاقتهما القوية والتي قد تكون ليست مجرد علاقة عمل فقط، وخرجت حينها شائعات عن وجود قصة حب بينهما.