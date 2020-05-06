الإمارات تقيّد دخول مراكز التسوق لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، أن دخول مراكز التسوق والجمعيات والسوبر ماركت وجميع متاجر التجزئة خارج مراكز التسوق، غير مسموح للأطفال دون سن الـ12 عاماً، وللأشخاص الذين فوق 60 عاماً.

يأتي ذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، في إطار الاشتراطات الوقائية والاحترازية الخاصة بإعادة فتح المراكز التجارية في دولة الإمارات.