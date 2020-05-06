آيتن عامر عن دورها في "فرصة تانية": مستحيل أكمل مع راجل مبيحبنيش!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية آيتن عامر، إن شخصيتها التي تقدمها في مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض في دراما رمضان الجاري، مختلفة تمامًا عن شخصيتها في الواقع، مؤكدة أنها من المستحيل أن تكمل حياتها في علاقة مع رجل لا يحبها أو يتقبل وجودها.

وأوضحت آيتن عامر، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، أن علاقتها مع "زياد" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد مجدي، فتاة تجري وراء رجل لا يحبها وتظل ذليلة له منتظرة اهتمامًا أو إشارة بأنه يرغب فيها، متابعة: "الشخصية مش شبهي طبعا"، رافضة الإفصاح عن ما ستواجهه في الحلقات المقبلة سواء بالموت أو العلاج نفسيا قائلة: "انتظروا مفاجأة".

وأعربت آيتن عامر عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها حول دورها في المسلسل مضيفة: "حقيقي الحمد لله شخصية مهمة ومحورية في العمل وردود الأفعال اللي وصلتني وتفاعل الجمهور مع الشخصية فاق توقعاتي".

وبيّنت آيتن عامر أن الشخصية لا تصنف على أنها شريرة بشكل مباشر ولكنها شخصية تحمل في داخلها سلوكيات غير واعية تدفعها للرغبة في الانتقام على اعتبار أن ما تدافع عنه هو حقها المشروع.

وأضافت أن علاقتها بالإعلامية المصرية رضوى الشربيني على ما يرام ولم يحدث أن وقع بينهما خلاف حول دورها في المسلسل على اعتبار أن رضوى من المدافعات عن المرأة، موضحة: "أنا شخصيتي في الحقيقة طبعًا عكس التمثيل وفاهمة اللي رضوى عاوزة توضحه للبنات ولكن دي شخصية موجودة في المجتمع ووعدتها إني أغير من شخصية الفتاة المذلولة دي في أعمالي الجاية".

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وكانت قد شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل "فرصة تانية" أحداثًا مثيرة؛ إذْ أصبحت علاقة أحمد مجدي وياسمين صبري في خطر، بعدما استطاع في الحلقات القليلة الماضية استغلال فقدان "ملك" للذاكرة ودخول حياتها من جديد معتمدًا على ذكرياته معها.

وأصبح "زياد" من بين فريق عمل "ملك" في الشركة وساعدها في أزمة تسريب بيانات الشركة والتي كان الغرض منها توريطها إلا أنها خرجت من الأزمة بمساعدة "زياد" الذي يكمل خطته ويأخذها لمنزله لتناول الغداء مع أسرته ولكن ما حدث على عكس ما يتوقع زياد، حيث قام والده "سالم" الذي يجسد دوره الفنان محمود البزاوي، وأدخلها غرفة "زياد" لإلقاء نظرة عليها في حين أن الغرفة مليئة بصور لملك وذكريات بينهما.

يُذكر أن فريق عمل مسلسل "فرصة ثانية" يتكون من ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، ونهال عنبر وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.