ما أفضل طريقة للتخلص من مشكلة السيلوليت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يعاني عدد كبير من النساء من مشكلة السيلوليت التي تنتج عن تجمع للدهون تحت منطقة الجلد ويصيب ما يقارب 90% من النساء ما بعد سن المراهقة.

وتلعب الوراثة دورا في زيادة فرص حدوثه؛ إذ يظهر على الجلد ما يشبه الدمامل، والمظهر الناتج عنها يشبه الشكل الخارجي لقشرة البرتقال، وأماكن ظهوره الشائعة هي الأرداف والأفخاذ.

ويلعب نمط الحياة غير الصحي، في ظهور هذه المشكلة التي يرافقها سوء التغذية واتباع الحميات غير الصحية والمتوازنة، مع قلة ممارسة النشاط البدني.

وكذلك عمليات الأيض البطيئة والتغيرات الهرمونية في الجسم، وخاصة ما يحدث أثناء الحمل أو انقطاع الطمث، والذي يمكن أن يكون سببا رئيسا في حدوث السيلوليت.

أما بالنسبة لمدى وضوح السيلوليت على منطقة الجلد وظهوره بالعين المجردة فإن السبب يعود لكون البشرة جافة، فضلا عن كمية الدهون في الجسم وسماكة لون البشرة.

وبالعودة إلى الأعراض، فالتهاب هَلَل الجلد يبدو وكأنه مليء بالنقر أو النتوءات. يُوصف أحيانًا بأن له ملمسًا يُشبه الجبن القريش أو قشر البرتقال.

ويمكن رؤية التهاب الهَلَل المعتدل فقط عند لمس الجلد في منطقة مصابة بالتهاب الهَلَل مثل الفخذين. التهاب الهَلَل الأكثر شدة يجعل البشرة تبدو مجعدة ووعرة ومليئة بما يُشبه النتوءات.

من الشائع وجود التهاب حول الفخذين والألْيَتَيْن، ولكن يمكن أن يوجد أيضًا على الثديين وأسفل البطن وأعلى الذراعين.

لذلك إن كنت سيدتي تعانين من هذه المشكلة يمكنك اعتماد بعض النصائح الطبيعية كخسارة الوزن؛ إذ إن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد يمتلكون دهونا متخفية تحت خلايا البشرة التي تظهر على شكل سيلوليت.

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- التقليل من تناول الكافيين سواء القهوة- الشاي- مشروبات الطاقة وبعض المشروبات الغازية والاستعاضة عنها بشرب الكافيين بالمياه او بالأعشاب والقهوة الخالية من الكافيين.

- الإكثار من شرب الماء ما لا يقل عن لترين.

- التقليل من الملح المضاف على الأكل، والأطعمة الغنية بالملح كالكبيس، صلصلة الصويا، الزيتون، المعلبات، الخردل، رقائق الشيبس، المكسرات.

- التركيز على الأطعمة التي تساعد في التخلص من الماء في الجسم كالخيار، الهليون، الشومر، التوت البري.

- شرب ماء البقدونس الذي ينظف الجسم من السموم ويخفف من السيلوليت.

- الإكثار من الأطعمة الغنية بالفيتامين C

- الابتعاد عن تناول السكريات.

- تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة واستبدالها بتناول السمك وبذر الكتان والشيا والأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات النيئة، التي تساعد في ترطيب البشرة وتحسين نوعيتها ومن ثم التخفيف من السيلوليت.

- ومن المفضل الإكثار من ممارسة الرياضة.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجرتها "فوشيا" مع طبيب الأمراض الجلدية والتجميل د. حسين ياسين؛ إذ تحدث عن مشكلة السيلوليت وسبل العلاج.