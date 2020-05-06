عيسى المرزوق يبرر سرقة صورة ابنة نجم ريال مدريد لإعلان استقبال طفلته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الفنان الكويتي عيسى المرزوق، عن صمته إزاء الاتهامات التي وُجهت إليه من جانب رواد التواصل الاجتماعي بشأن سرقته صورة أظهرت أصابع يد اللاعب خاميس رودريغيز نجم ريال مدريد الإسباني وكان ممسكًا بيد طفلته، والتي استعان بها "المرزوق" لإعلان استقباله مولودة جديدة.

وقال عيسى المرزوق في رده الذي بثّه في رسالة عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "حبايبي أول صورة حطيتها مو صورتي أخذتها وحطيتها مجرد صورة معبرة لأني ما كنت مصور البيبي وحبيت أفرحكم معاي بحزة الحزه بعد عناء تعدى الـ 25 ساعة فهذا السبب اللي ما خلاني أصور".

وتباينت ردود فعل المتابعين بعد تناقل رسالة عيسى المرزوق عبر حسابات فنية مهتمة بالمشاهير على موقع "إنستغرام"، فالبعض تحدث عن الفراغ الذي يتبناه البعض للتربص بما يفعله النجوم بينما لم يتقبل البعض الآخر تبريره، مؤكدين أنه يحاول الظهور في ثوب الملاك، وتطرق آخرون بتهنئته على استقبال مولودته التي أطلق عليها اسم ريما.

وكان عيسى المرزوق قد علق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلًا: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات رزقني الله بمولودة أسميتها ريما اللهم أنبتها نباتا حسنا".

وبعد صورته التي استعاد فيها بلاعب ريال مدريد تفاعل عدد كبير من الجمهور معها خاصة وأنها جاءت بعد ساعات من اتهامات وجهت للفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور والتي اتهمت بسرقة صور مشاهير أيضًا، حتى إن المعلقين ربطوا بين الأمرين وكان من بين التعليقات: ‏"شفيهم المشاهير يسرقون صور الأجانب ؟، ‎نور_الغندور ‎ وعيسى_المرزوق.. أغرب شيء شفته هالسنة سالفة نور الغندور وعيسى المرزوق.. ‏والله من أمس ميييتة ضحكك مخي مب قاعد يستوعب".

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بالمقابل أضاف آخرون:‏ "عيسى المرزوقي استغل إيقاف الدوريات العالمية ووقع ابن خاميس رودريغيز ..ترى نور وبثينة وفاطمة وحده تسوي لهم بس ستل الحركة غبية.. ‏مرة نور الغندور والحين عيسى المرزوقي الحجر طلعهم على حقيقتهم أجل تسرق صورة طفل".

وكانت معركة كلامية نشبت بين عايض يوسف وعيسى المرزوق على خلفية ظهور الأول في مقابلة متلفزة ببرنامج " كاربول كاريوكي" مع الإعلامي هشام الهويش، واستعمل معقم اليدين عندما تم ذكر اسم عيسى المرزوق، مؤكدًا أنه لا يجب وضع اسمه بين أسماء كبيرة في الفن.

من جانبه، عدّ عيسى المرزوق ما قام به عايض وقاحة وأنه قلل أدبه، وأضاف بأن هذه الحركات لا تليق برجولته، ولم يدع عايض رد المرزوق يمر عليه دون أن يستغله لاستفزازه من جديد؛ إذ نشر فيديو ظهر فيه وهو يعلن أنه سيرد على عيسى فقط من خلال ارتداء الكمامة وتعقيم يديه من جديد.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رد عايض؛ إذ وصفه بعضهم بالمستفز بسبب رده البارد، خاصة أنه بهذه الطريقة بدا وكأنه يشبه المرزوق بـ"كورونا"، قبل أن يعتذر عايض يوسف وينتهي الجدال بينهما.