نيللي كريم: سأكرر تجربة "بـ100 وش".. وآسر ياسين ساهم في النجاح

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّرت النجمة المصرية نيللي كريم، عن بالغ سعادتها من ردود أفعال الجمهور المتابعين لمسلسلها الرمضاني "100 وش"، حيث غيّرت فيه لونها الفني التي اعتادت عليه السنوات الماضية، والذي اعتمد على الحزن والكآبة.

وقالت نيللي في تصريح خاص لـ "فوشيا"، إنها تفكر جديًا في تكرار هذا اللون في المستقبل، طالما تقبله الجمهور منها، وحقق نجاحًا كبيرًا، خاصة بعد حصر الجمهور لها في الأدوار الكئيبة، بعد مسلسلاتها "سجن النسا" و"تحت السيطرة"، و"سقوط حر".

ونوّهت إلى أنها أيضًا مرّت بظرف مرض حاد الآونة الماضية بسبب انغماسها الشديد في الشخصية الحزينة التي تجسدها، موضحة أنها كانت قد أصيبت بفتق في شبكية عينيها جرّاء كثرة البكاء.

ولفتت نيللي إلى أن وجود النجم آسر ياسين إلى جانبها بمسلسل "بـ100 وش"، عظّم من قوة العمل، وزاد من نجاحه ومنافسته في الماراثون الرمضاني بقوة، في ظل وجود أعمال أخرى جيدة.

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وتوالت ردود أفعال الجمهور الإيجابية على مسلسل "100 وش"، وقال بعض المتابعين: "أنا بقالي نص ساعة بضحك على اللقطة دى لما نيللي كريم طفت نص سيجارة الميريت وأعادتها فى العلبة وهى قاعدة فى الزمالك"، و"‏نيللي كريم أبدعت جامد فى المسلسل دا"، و"تقريبًا أحسن حاجة مصر وروسيا مجتمعين عملوها مع بعض من يوم صفقة السلاح التشيكي، هي نيللي كريم".

ونجح الثنائي نيللي وآسر في جذب الجمهور بصورة كبيرة، حتى أصبح يتمتع بنسب مشاهدة عالية، بعد عرض 12 حلقة حتى الآن.

وكان اللافت في المسلسل هو سرعة وتيرة الأحداث الممزوجة بطابع كوميدي جذاب وتصوير يشبه الأفلام السينمائية، الأمر الذي أشاد به متابعو العمل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاعت المخرجة كاملة أبو زكري، جمع توليفة من الفنانين خطفوا قلوب المشاهدين بمجرد متابعة الحلقات الأولى من المسلسل، فانهالت الإشادات من جانب النقاد والجمهور معًا، على الرغم من أن العمل لم يكن ضمن المسلسلات المتوقع منافستها في دراما رمضان، في ظل تواجد العديد من النجوم الآخرين المنافسين في الموسم ذاته.