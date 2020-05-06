شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلاده الـ59..تعرف على تاريخ ثروة جورج كلونى وتطورها عبر السنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم العالمي جورج كلوني بعيد ميلاده الـ 59 ، حيث يعد كلوني واحد من أهم و أبرز نجوم العالم و لذلك تركز عادة وسائل الإعلام علي أدق تفاصيل حياته ، و لم يعلم الكثيرين أن الظهور الأول لكلوني كان في سن الـ 15 من عمره و ذلك في برنامج كان يقدمه والده الصحفي نيك كلوني ، ثم تطرق للعمل في مجال التمثيل ليظهر في احدي المسلسلات عام 1978 كـ "كومبارس" بينما كان أول دور رئيسي يقدمه كان من خلال سيت كوم اسمه " E/R " و ذلك عام 1984 و بعد تقديمه لسلسله طويلة من الأعمال الفنية الناجحة، نتعرف اليوم علي صافي ثروة جورج كلوني بعد أن أصبح واحد من أكثر الممثلين المطلوبين في مجال الترفيه.



النجم جورج كلوني النجم جورج كلوني

فقد وصلت ثروة النجم العالمي جورج كلوني بعد اعوام طويلة من العمل في عالم هوليوود الي 500 مليون دولار أمريكي وهو ما كشفته عدد من التقرير نشره موقع " نيت ورث" .

و كشف الموقع عن التسلسل الخاص بثروة جورج كلوني عبر السنين :

1993: 500 ألف دولار

1995: 3 ملايين دولار

2000: 10 ملايين دولار

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2005: 50 مليون دولار

2007: 70 مليون دولار

2012: 100 مليون دولار

2015: 200 مليون دولار

2019: 500 مليون دولار