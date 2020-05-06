شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح فى كواليس "الفتوة": من غير روح حسن الحلوة مستحيل العمل يخرج كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد خالد صالح بصورة من كواليس مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مؤكدا على سعادته للعمل معه فى المسلسل.





وعلق أحمد خالد صالح علي الصورة، قائلا :" نجم النجوم و الأخ الكبير الي من غير روحه الحلوة و قلبه الأبيض مستحيل كان العمل يخرج بالشكل دا يا رب يكتبلنا النجاح و الشغل يكون عاجبكم. #الفتوة #حسن_الجبالي #الشيخ_مبروك #ياسرجلال".

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مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.

بدأت الحلقة 13 من مسلسل "الفتوة"، لياسر جلال، بأحمد خليل يحلم بأحمد الجبالي والد حسن وهو ينادي عليه ويستيقظ مفزوعا، ويقابل المعلم سيد اللبان حسن الجبالي في دكانه ومعه عم مسعد ويقول سيد اللبان لحسن: "هل ترك والدك لي أي شىء"، فيرد عليه حسن الحبالي بالنفي، ويترك سيد اللبان حسن الجبالي ويعده بأنه سيمر عليه مرة أخرى.

رياض الخولي يحكي لجعفر عن الكنز الذي وجده أحمد الجبالي وأسماه كنز الدم وطلب من الشيخ أن يجد صاحبه وإلا يوزعه عليهم، يقابل حسن الجبالي عمه ويطلب منه الأخير نصيبه في الدكان برغم أنه قد حصل على حقه، ويطلب منه عمه مستندا يثبت انه حصل على حقه. ولكن عم مسعد "عهدي صادق" يعاتب عم حسن الحبالي، مؤكدا له أنه حصل على حقه وأنه حرامى وضلالي، وأنه شاهد أنه حصل على حقه كاملا ويطرد حسن الجبالي عمه من دكانه.