شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 12.. هنفضل نتمرن لغاية ما ناكل الارهابيين بأسناننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 12 من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة on، حديث مؤثر يدل على القوة والتضحية بالذات بين الرائد أركان حرب أحمد منسى وجنوده البواسل، حيث قال منسى – أمير كرارة لـ الجنود، مش عايزكم تخافوا ، دول ناس ولا تعرف ربنا ولا يهمهم ربنا، فرد أحد الجنود بقوة وعزيمة : أحنا وحوش يا فندم مبنتعبش .. هنفضل نتمرن لغاية ما ناكل الارهابيين دول بأسناننا.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.