شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تقليدها لفيفى عبده.. ميريهان حسين تتحول إلى نوال الزغبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعشق الفنانة ميريهان حسين، تقمص الشخصيات و تقليدهم بطريقة طريفة، حيث تحول شكلها بالمكياج إللى الشخصية التي تؤديها، وقد تقصمت ميريهان من قبل شخصية النجمة فيفى عبده، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، وظهرت ميرهان في الفيديو مرتدية جلابية من اللون الأبيض، مثل فيفى عبده بالظبط وباروكة شعر أسود طويل، مرتدية نفس ألوان "الاكسسورات، التي ترتديها الفنانة فيفي عبده وقلدت رقصتها بالظبط.

وبعد فيفى عبده، تقمصت ميريهان حسين شخصية الفنانة نوال الزغبى، و ظهرت ميريهان في الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على انستجرام، نسخه طبق الأصل من نوال بعد وضع مكياج، وغنت مقطعا من أغنيتها "عينيك كدابين" لكن مع تغيير كلماتها.





وكان أخر أعمال ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر"، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب ودارت أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

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وشاركت ميريهان حسين مؤخراً فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.

وانضمت الفنانة ميريهان حسين إلى تطبيق "تيك توك"، مثل غيرها من النجوم والنجمات فى الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وتقمصت ميريهان حسين شخصية النجمة منى زكي في مسرحية "كدة اوكيه"، ونشرت الفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه قائلة :"أنا النداهة ندهتني وعملت تيك توك أهو ..حاسة اني رجعت ستار اكاديمي".