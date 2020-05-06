شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التريلر..ستيف كاريل يعود للدراما ب Space Force بعد 15عاما من The Office والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكةNetflix أحدث مسلسلاتها الكوميدية "Space Force" وسيقوم ببطولته الممثل ستيف كاريل، وهو العمل الذي يشكل عوده لستيف للمسلسلات بعد ١٥ عام من تقديم مسلسل The Office، ومن المقرر أن يصل المسلسل الجديد إلى شبكة البث فى 29 مايو المقبل، ويتكون من 10 حلقات، المسلسل سيدور حول مجموعة خيالية من الرجال والنساء مكلفين بتنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب الحقيقى لإنشاء فرع سادس من الجيش المعروف باسم قوة الفضاء، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvserisfinale".

وأعلنت شركة "نيتفليكس" أن جريج دانيالز، كاتبة "أوفيس أند باركس آند ريكريشون"، شاركت فى كتابة المسلسل مع "كاريل" وستعمل كمنتجة منفذة للعمل.

وكان قد أمر ترامب بإنشاء قوة الفضاء في صيف عام 2018، وعلى الرغم من أن مطلبه خلق مجالا كبيرا من السخرية، فهو ليس أول رئيس يفكر في مثل هذه المنظمة، كان الكونجرس الأمريكي يحقق في إنشاء قوة فضائية تعود إلى فترة الحرب الباردة، وترامب هو أول من اقترح أن تكون القوة في فرع عسكري منفصل.

ويمكن أن تكلف قوة الفضاء ما يقرب من 13 مليار دولار في السنوات الخمس الأولى، وفقا لمذكرة من سكرتير القوة الجوية هيذر ويلسون.

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وعلى الرغم من أن هذه التكاليف إلا أن ترامب أمر بإنشاء قيادة فضائية في الولايات المتحدة، والتي ستكون بمثابة سلطة لتنظيم جهود الجيش في الفضاء الشهر الماضي، وفقا لما نشره موقع "fortune".