محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: طالبت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، جمهورها، بالصلاة بنية أن يحل السلام في العالم. وكتبت: "كل حدا منا اليوم بدو يصلي بهالصوم المبارك، يقدم صلاته عن نية السلام بالعالم". يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "بعشق تفاصيلك"، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع وتسجيل طوني سابا.

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كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم: "كل حدا يصلي يقدم نيته للسلام بالعالم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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