نهال عنبر تحيي ذكرى والدها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أحيت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ذكرى ميلاد والدها الراحل.
ونشرت "نهال" صورة لوالدها، علقت عليها: "الله يرحمك برحمته الواسعة يا أعظم وأحن أب، وحشتني قوي، في ذكرى ميلاده نسألكم الفاتحة والدعاء".
ومن ناحية أخرى، كانت نهال عنبر قد أعلنت رحيل شقيقتها "بهرة" الشهر الماضي، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على إثرها المستشفى.
يذكر أن "نهال" تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، أيتن عامر، أشرف زكي، محمود البزاوي، محمد داوو، ومن إخراج مرقس عادل.
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