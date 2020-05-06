كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجيب ساويرس عن مسلسل "البرنس": "نامبر وان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك رجل الاعمال نجيب ساويرس، تويته لأحد متابعيه كتب فيها "الأختيار توب وبعده البرنس"، على حسابه الشخصي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلق عليها نجيب، قائلًا:"لا البرنس ووراه على طول الإختيار وبصراحة وأنا شهادتى مجروحة مسلسل البرنس نمبر وان ".

ولاقت التويته تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور رجل الأعمال المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"النهاية في الأول" وأضاف آخر"طب بالنسبة للفتوة هتحطه في مركز أي؟"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"لا معلش الاختيار ووراه على طول البرنس".

مسلسل "البرنس" تدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، ويشارك في بطولته الفنان محمد رمضان ورحاب الجمل ونور اللبنانية ونجلاء بدر.